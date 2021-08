Salzburger Wildtierfotograf vermietet seine Bilder und hilft damit in Afrika

Die Coronapandemie hat Afrika besonders hart getroffen, denn die Schulen, in denen die Kinder regelmäßig Mahlzeiten erhalten, mussten schließen. Wildtierfotograf und Leica-Botschafter Marc Stickler hilft mit viel Engagement genau dort, wo Hilfe am dringendsten benötigt wird.

Weiße Fotografen gehen in Afrika auf Safari, kommen mit traumhaften Bildern nach Hause und lukrieren mit den Verkäufen ihrer Werke viel Geld. "Aber die Menschen, die in Afrika dafür sorgen, dass die Wildtiere bestmöglich geschützt sind, sehen von diesem Geld keinen Cent", sagt Wildtierfotograf und Leica-Botschafter Marc Stickler. Der 36-Jährige macht es anders. Er spendet zehn Prozent des Verkaufserlöses an jenes Land, in dem das Bild aufgenommen wurde. "In der Vergangenheit habe ich das Geld an Leute weitergegeben, die ich ...