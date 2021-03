Salzburger Wirt bietet Coronatest vor dem Gastgarten an

Wer es sich unter den Gastwirten leisten kann, rüstet den Gastgarten auf. Wenn eine Öffnung ab 27. März erfolgt, sollen Gäste geschützt im Freien sitzen können.

Hannes Bachmann, Wirt beim Krimpelstätter in Salzburg-Mülln, hat Nägel mit Köpfen gemacht: Trotz der momentan winterlichen Wetterverhältnisse hat er in seinem Gastgarten einen überdimensionalen Schirm mit Heizstrahlern installieren lassen, ebenso eine großflächige Markise neben dem Eingang zum Gasthaus. "Wir wollen vorbereitet sein, wenn in Salzburg tatsächlich ab dem 27. März wenigstens die Gastgärten geöffnet werden können", sagte er am Mittwoch, nachdem der Schneefall in Regen übergegangen war. Mit dieser Überdachung könne er in Zukunft für 80 Gäste Platz im Freien ...