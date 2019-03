Salzburger Wirtschaftsbund kürte einen neuen Chef

Manfred Rosenstatter (50) ist neuer Obmann des Salzburger Wirtschaftsbundes.

Rosenstatter, Chef der Firma Alumero mit Sitz in Seeham, übernahm das Amt am Donnerstagnachmittag von WKS-Präsident Konrad Steindl (63) aus Plainfeld. Rosenstatter erhielt 152 von 153 gültigen Delegiertenstimmen und damit eine Zustimmung von 99,3 Prozent.

Rosenstatter freut sich auf seine Aufgabe als neuer Landesobmann des Salzburger Wirtschaftsbundes. "Ich werde mich mit aller Kraft für Salzburgs Betriebe einsetzen. Wir müssen die Zukunft des Standortes Salzburg und seiner Unternehmen - ob groß oder klein - sichern. Das heißt, noch mehr in die Fachkräfteausbildung zu investieren, die Innovationskraft der Betriebe zu fördern und zu stärken und die überbordende Bürokratie auf allen Ebenen zurückzudrängen. Nur so können wir den Wandel aktiv gestalten", sagte Rosenstatter

Der zweite Streich erfolgt demnächst: Am 29. April übernimmt Rosenstatter von Steindl auch das Präsidentenamt in der Wirtschaftskammer Salzburg. "Manfred Rosenstatter vereint als Persönlichkeit und erfolgreicher Unternehmer alle Voraussetzungen für diese verantwortungsvollen Funktionen. Er bringt das nötige Verständnis für den Mittelstand, internationale Erfahrung, Innovationsorientierung und eine Wertehaltung im Sinne einer ökosozialen freien Marktwirtschaft mit. Dem Wirtschaftsbund und der Wirtschaftskammer Salzburg gelingt damit ein reibungsloser Übergang in die nächste Generation", sagte Steindl über seinen Nachfolger.

