Salzburgerin schickt unbegabten Gärtnern Grün

Mit Plantista hat Elisabeth Laiminger einen Onlineshop für Zimmerpflänzchen gestartet. Der kommt gut an.

Natur vor der Haustür war für Elisabeth Laiminger zu Hause in Salzburg immer eine Selbstverständlichkeit. Der Umzug nach Wien änderte das. Dass ihr das Grün in der Wiener Wohnung schmerzlich fehlte, wurde ihr aber erst im ersten Lockdown so richtig bewusst. Auf der Suche nach Pflanzen für die eigenen vier Wände probierte die Marketingmanagerin auch Onlineshops aus und machte dabei schlechte Erfahrungen.

"Die Pflanzen sind längst nicht so angekommen wie gewünscht", erzählt Laiminger. Aus dieser Erfahrung entstand die ...