Salzburgerin siegte bei EU-Übersetzungswettbewerb

Schulsprecherin Marlene Sophia Reiser überzeugte beim Übersetzen - vom Englischen ins Deutsche. Auch der zweite Preis ging nach Salzburg - an Anna Lasinger. Demnächst werden Schülerinnen von EU-Kommissar Hahn in Brüssel ausgezeichnet.

Sprachen sind ihre Lieblingsfächer, und das Interesse an der EU zieht sich durch ihr halbes Schulleben: Schulsprecherin Marlene Sophia Reiser überzeugte mit ihrer Übersetzung des "Juvenes Translatores" Wettbewerbstextes "Back to the future" vom Englischen ins Deutsche. Auch der zweite Preis ging nach Salzburg - an Anna Lasinger. Der Wettbewerb fand am 21. November 2019 EU-weit zeitgleich in allen teilnehmenden Schulen online statt. Eingeladen waren Schülerinnen und Schüler, die im Jahr 2002 geboren worden sind. Im Text, der übersetzt wurde, ging es um die Möglichkeiten junger Menschen, die Zukunft Europas mitzugestalten.

Das Akademische beteiligt sich seit vier Jahren am Wettbewerb

Seit vier Jahren beteiligt sich das Akademische Gymnasium Salzburg am europaweiten Übersetzungswettbewerb, an dem diesmal allein aus Österreich 80 Schülerinnen und Schüler teilgenommen haben. Heuer gingen gleich die ersten beiden Plätze des Wettbewerbs der EU-Kommission an Salzburger Schülerinnen vom Akademischen Gymnasium. "Der erste Platz ist so überraschend, ich freu' mich über alles, weil die EU einfach wichtig ist für mich", sagte Marlene Sophia Reiser.



EU-Kommissar Hahn wird die Gewinnerinnen auszeichnen

EU-Kommissar Johannes Hahn wird die Gewinnerinnen aus Österreich - so wie die Preisträger aus den anderen Mitgliedsstaaten - im Frühjahr in Brüssel auszeichnen. "Meine herzlichen Glückwünsche den jungen Menschen, die sich der Herausforderung gestellt und ihre hervorragenden Sprachkenntnisse unter Beweis gestellt haben. Das Erlernen von Fremdsprachen ist in unserer heutigen Gesellschaft von entscheidender Bedeutung. Sprachkenntnisse eröffnen mehr Beschäftigungsmöglichkeiten und tragen zum gegenseitigen Verständnis von Kulturen und Standpunkten bei. Mehrsprachigkeit prägt das Leben in Europa, und die Übersetzung bringt diese Vielfalt konkret zum Ausdruck."



