SalzburgMilch: Auf geplatzte Milch-Fusion folgt Millioneninvestition

Nach der geplatzten Fusion mit der Gmundner Molkerei setzt man bei der SalzburgMilch auf Altbewährtes. Der Ausstieg aus Gas und ein strenger Wachstumskurs sollen die Zukunft sichern.

Lange haben die handelnden Akteure der SalzburgMilch der geplatzten Kooperation mit der Gmundner Molkerei nicht nachgetrauert. "Jetzt haben wir wieder Zeit, unsere Strategie zu verfolgen", sagt Geschäftsführer Andreas Gasteiger. 100 Millionen Euro sollen in den nächsten fünf Jahren in den Standort Salzburg und die Käserei in Lamprechtshausen investiert werden.

Der Geschäftsführer muss die Eigentümer noch von seinem Plan überzeugen. Der Obmann der Genossenschafter, Robert Leitner, zweifelt nicht, dass diese den Kurs mittragen werden. Zehn Prozent Umsatzwachstum sollen jährlich ...