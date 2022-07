Salzburgmilch erhöht Milchpreis für Bauern zum fünften Mal innerhalb eines Jahres

Gasteiger: "Kosten für Energie und Betriebs- mittel stiegen extrem."

Mit der fünften Anhebung des Milchauszahlungspreises innerhalb eines Jahres reagiert die Salzburg Milch auf die Preissteigerungen in vielen Bereichen der Produktionskette. "Möglich ist das jetzt geworden, da wir in intensiven Verhandlungen mit unseren Handelspartnern Preiserhöhungen erringen konnten, die wir jetzt an unsere 2400 Milchbauern weitergeben", sagt Geschäftsführer Andreas Gasteiger. Der Basisauszahlungspreis liegt seit 1. Juli bei 57,63 Cent brutto pro Kilo Milch.