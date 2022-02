SalzburgMilch und Gmundner Molkerei: In der Milchbranche bahnt sich eine Fusion an

Geografisch ist man sich nah, nun wollen SalzburgMilch und Gmundner Milch noch heuer unter einem gemeinsamen Dach zusammenfinden.

Gerüchte über eine Kooperation hatte es immer wieder gegeben, nun rückt ein Zusammenschluss der beiden Großmolkereien in Salzburg und Gmunden in greifbare Nähe. Nachdem man mehrere Wochen Sondierungsgespräche geführt hatte, teilten die Vorstände der Eigentümergenossenschaften der SalzburgMilch GmbH und der Gmundner Molkerei am Mittwoch mit, in "vertiefende Verhandlungen über eine Zusammenarbeit" einsteigen zu wollen. An deren Ende soll eine Fusion der beiden Genossenschaften stehen, wobei jene der Gmundner Milch wohl in der Salzburger Alpenmilch-Genossenschaft aufgehen dürfte. Läuft alles nach Plan, ...