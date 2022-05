SalzburgMilch: Warum die Milch-Fusion geplatzt ist

In Salzburg setzt man auf Tiergesundheit und Bioprodukte. In Gmunden steht das Konventionelle im Vordergrund.

Geplatzt sind am Wochenende die Fusionsgespräche der SalzburgMilch und der Gmundner Molkerei. Die Nummer vier und die Nummer fünf am heimischen Milchmarkt wollten gemeinsam zu einer starken Nummer zwei werden. Etwas dagegen hatte die bayerische Milchwerk Jäger GmbH, die ebenfalls in Fusionsverhandlungen einstieg. "Nun sollen diese Verhandlungen auch gesellschaftsrechtlich vertieft werden", teilte die Gmundner Molkerei mit. Die Letztentscheidung treffen die Eigentümer, 2000 Milchbauern und Mitglieder, in einer Generalversammlung in den nächsten Wochen.

Fest steht: Die Gmundner Molkerei soll ...