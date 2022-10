Salzburgs Betriebe am wenigsten von der Energiekrise betroffen

Die Versorgungssicherheit mit Energie belasten die Salzburger Unternehmen im Österreichvergleich am wenigsten. Mehr Einfluss hat der Personalmangel.

Die Energiekrise sorgt derzeit in vielen Unternehmen für Anspannung und rauchende Köpfe, wenn es um Ausgaben und Versorgungssicherheit geht. Den Salzburger Betrieben geht es dabei im Österreich-Vergleich offenbar noch am besten, wie eine von der Donau-Versicherung in Auftrag gegebene Studie zur aktuellen Situation der Klein- und Mittelbetriebe zeigt.500 Unternehmen wurden dafür kontaktiert.

In Salzburg erklärten 59 Prozent der Befragten, nur geringe bis gar keine Auswirkungen zu bemerken. 31 Prozent sagten, bereits auf Photovoltaik oder Energieselbstversorgung zu setzen, zumindest ...