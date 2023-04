Salzburgs Betriebe produzieren Waren um fast fünf Milliarden im Jahren

Zahlenspiele zur Stärke der Salzburger Wirtschaft

4,77 Milliarden Euro an Bruttowertschöpfung wurden im Jahr 2021 in Salzburg in der Warenherstellung erwirtschaftet. In der Warenherstellung wird damit ein knappes Fünftel der gesamten Bruttowertschöpfung erwirtschaftet. Die Warenherstellung hat sich in den letzten Jahren als krisenfest erwiesen, denn in den beiden vorangegangenen Jahren wurden je knapp 4,3 Milliarden Euro an Bruttowertschöpfung erwirtschaftet.

35.220 Personen waren im Jahr 2022 in der Warenherstellung unselbständig beschäftigt. Auch bei der Zahl der unselbständig Beschäftigten zeigt sich die Krisenresistenz dieses Wirtschaftsbereichs. Konkret ...