Salzburgs Gemeinden: Jede fünfte kämpft mit sinkender Einwohnerzahl, während andere rasant wachsen

Seekirchen und Wals, St. Johann und Saalfelden - das sind Orte, die zu den Wachstumskaisern im Land zählen. Viele Orte dagegen kämpfen mit Bevölkerungsschwund und Verlust an Infrastruktur. Zahlen zum zwiespältigen Bild in den Salzburger Kommunen.

155.331Einwohnerinnen und Einwohner zählte die Stadt Salzburg Anfang 2022. Sie ist damit die mit Abstand bevölkerungsreichste Gemeinde des Landes. Neben der Stadt gibt es noch sieben Gemeinden, in denen mehr als 10.000 Personen wohnen. Sie alle sind im vergangenen Jahrzehnt stark gewachsen. Es sind dies Wals-Siezenheim und Seekirchen im Flachgau, Saalfelden und Zell am See im Pinzgau sowie St. Johann und Bischofshofen (der einzige Ort unter den Großen, der kaum noch wächst) im Pongau. Hallein bleibt unangefochten die zweitgrößte ...