Salzburgs Industrie mit guter Auftragslage

Laut aktueller Umfrage blicken die Salzburger Industriebetriebe optimistisch in die Zukunft. Viele suchen Personal. Kein einziger Betrieb will in naher Zukunft Mitarbeiter kündigen.

SN/robert ratzer Salzburgs Industrie mit guter Konjunktur.

"Die Industrie in Salzburg läuft auf Hochtouren. Die kräftigen Zugpferde der Konjunktur sind die exportierende Industrie sowie der Bau." So analysiert Peter Unterkofler, Präsident der Industriellenvereinigung (IV) Salzburg, die Ergebnisse des IV-Konjunkturbarometers im ersten Quartal. Im Vergleich aller Bundesländer ist Salzburg gemeinsam mit Oberösterreich und der Steiermark auch weiterhin in der Spitzengruppe beim Geschäftsklima, welches einen Mittelwert zwischen aktueller und Geschäftslage in sechs Monaten darstellt. "Somit wird einmal mehr überdeutlich, wie wichtig das Thema internationale Wettbewerbsfähigkeit für einen erfolgreichen Standort ist. Dazu gehören insbesondere resiliente Logistikketten und die Präsenz beim Kunden", sagt Peter Unterkofler. Dank der guten Kooperation mit dem Land Salzburg und der Salzburger Impfkoordination werden noch diese Woche erste reisende Schlüsselkräfte geimpft werden. "Es ist jetzt entscheidend, dass heimische Schlüsselkräfte mit dringlichem internationalen Reisebedarf - wie beispielsweise Mitarbeiter zur Installierung und Wartung von Maschinen und Anlagen, Techniker und Forscher, Vertriebsmitarbeiter mit strategischen Schlüsselaufgaben - wieder auf den globalen Märkten präsent sein können," sagt Unterkofler. IV-Präsident fordert weitere Investitionsanreize Die aktuelle Situation berge eine große Chance für Salzburgs Unternehmen, neue Exportmärkte zu erschließen. "Damit die Firmen auch weiterhin stark performen können, müssen weitere Anreize für Investitionen gesetzt werden. Dies könnte in Form von frischen steuer- und kapitalmarktpolitischen Ideen geschehen, um die Steuerlast langfristig zu mindern," sagt Unterkofler. Er hoffe, dass nach der Krise Rahmenbedingungen attraktiver und simpel gestaltet würden.

SN/iv salzburg Konjunkturklima der IV Salzburg.

Im ersten Quartal 2021 bewerten über 90% der befragten Unternehmen die aktuelle Geschäftslage entweder als "gut bzw. steigend" oder mit "durchschnittlich" und nur 7% als "schlechter". Zuversichtlich fällt auch der Ausblick auf die Geschäftslage in den nächsten sechs Monaten aus: Lediglich ein Unternehmen sieht keine günstigere oder gleichbleibende Tendenz. Annähernd neun von zehn Unternehmen bezeichnen die derzeitigen Auftragsbestände sowie die aktuelle Auslandsauftragslage als "gleichbleibend" bzw. bewerten diese sogar mit "steigend". Mittlerweile wollen 60 Prozent der befragten Unternehmen ihren aktuellen Beschäftigungsstand halten, die anderen werden neue Mitarbeiter benötigen - kein Unternehmen plant Stellen abzubauen, so der Stand Mitte April 2021.

Hälfte der Betriebe geht von steigenden Kapazitäten aus Der Anteil der Betriebe, die im ersten Quartal 2021 ihre Ertragssituation als "gut" bewerten, stieg auf 39 % stark an (Vorquartal: 25 %), während 13 % der befragten Unternehmen hier "schlecht" angegeben. Nur noch 4 %der Unternehmen blicken der Zukunft pessimistisch entgegen (Vorquartal: 11 %). Auch die Produktionstätigkeit sowie Produktionskapazitäten in der Dreimonatsvorschau steigen wieder: Fast alle Unternehmen sehen aktuell einer stabilen Zukunft entgegen, die Hälfte sieht sogar "steigende" Kapazitäten. An der Konjunkturumfrage der Industriellenvereinigung Salzburg haben sich 23 Betriebe mit 13.781 Beschäftigten beteiligt. Die Auswertung ist nach Beschäftigten gewichtet. Das Konjunkturbarometer wird aus dem Mittelwert der aktuellen Geschäftslage und der erwarteten Geschäftslage in sechs Monaten bestimmt.

SN/iv salzburg Konjunkturklima der IV Salzburg.