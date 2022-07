Salzburgs Industrie rechnet mit schwierigem Herbst

IV-Präsident Peter Unterkofler: "Die Betriebe haben an allen Fronten zu kämpfen." Das Geschäftsklima kühlt sich merklich ab. Die Aussichten in Richtung Winter seien "bei weitem nicht rosig", heißt es.

Den Salzburger Industrieunternehmen geht es nach wie vor gut. So lautet der Tenor der IV-Konjunkturumfrage zum zweiten Quartal. IV-Präsident Peter Unterkofler relativiert: "Der Ausblick ist bereits deutlich eingetrübt. Die Betriebe haben an allen Fronten zu kämpfen - mit der Energiekrise, den Schwierigkeiten der Lieferketten, Kostenexplosionen und dem Fachkräftemangel. Auch wenn sich die Auftragslage zurzeit noch sehr gut darstellt, sind die Aussichten in Richtung Winter betrachtet bei weitem nicht rosig. Garantiert werden uns die Probleme langfristig begleiten, mit weiteren Verschlechterungen muss gerechnet werden."

Merkbar schlechtere Einschätzung bei den Auslandsaufträgen

Die Ertragssituation wird in der IV-Konjunkturumfrage nur noch von einem Fünftel der Unternehmen als gut bewertet. Das Barometer des Geschäftsklimas kühlte im Vergleich zum Vorquartal rapide ab - von 41,5 auf 14,6. Das Klima errechnet sich durch den Mittelwert zwischen aktueller Geschäftslage und Geschäftslage in sechs Monaten. Im Vergleich zum ersten Quartal ist die schlechtere Einschätzung der Auftragsbestände (von 0 auf 13 Prozent) sowie der Auslandsaufträge (von 0 auf 20 Prozent) sprunghaft gestiegen. Dies sollte als Warnung gesehen werden, auch wenn weiterhin alle zehn Parameter im positiven Bereich liegen, heißt es bei der Industriellenvereinigung.



Viele Unternehmen suchen weiter dringend Personal

Momentan benötigen viele Unternehmen neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 35 Prozent wollen den Personalstand ausbauen, 57 Prozent halten. Der Anteil der Betriebe, die gezwungen sind, Stellen abzubauen, ist laut Konjunkturumfrage gesunken - von zwölf auf acht Prozent.