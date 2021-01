Salzburgs Industrie versprüht Optimismus

Die neue Konjunktur-Umfrage der Industriellenvereinigung zeigt, dass es bei vielen Betrieben wieder aufwärts geht - wie zwei Beispiele belegen.

Trotz Pandemie ist der Ausblick in vielen Industriebetrieben ein positiver: In der Konjunktur-Umfrage der Industriellenvereinigung (IV) vom Dezember 2020 bewerten zwei Drittel der befragten 22 Unternehmen (mit 12.822 Beschäftigten) die aktuelle Geschäftslage als "gut oder steigend", ein Fünftel mit "durchschnittlich". Ähnlich der Ausblick auf die Geschäftslage in den nächsten sechs Monaten: Über ein Drittel der Firmen sehen eine günstigere und etwas mehr als die Hälfte eine gleichbleibende Tendenz. Annähernd ein Drittel nennt die derzeitigen Auftragsbestände und die Auslandsauftragslage "gleichbleibend", die ...