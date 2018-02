Salzburgs Kreative bei Nacht der Werbung ausgezeichnet

Eine Jury wählte aus 503 Einreichungen fünfzehn Kategoriensieger aus. Die Kreativteams von Wuger und Salic hatten beim Salzburger Landespreis am meisten Grund zum Jubel.

Für Werber, Marketer und Kommunikationsprofis gibt es alle zwei Jahre einen Fixtermin: die Nacht der Werbung. Die Veranstaltung fand am Donnerstagabend bereits zum zehnten Mal statt.

Die Vorfreude bei Salzburgs Kreativen war in den vergangenen Wochen spürbar. Dementsprechend gut gelaunt waren die 600 geladenen Gäste, die in der Szene Salzburg und in der Escobar zusammenkamen. Sie nutzten das Branchentreffen für das Netzwerken. Als Organisator der Veranstaltung fungierte auch in diesem Jahr die Fachgruppe Werbung & Marktkommunikation der Wirtschaftskammer Salzburg. Als Sponsoren und/oder Medienpartner waren zum Beispiel wieder das Land Salzburg, der ORF Salzburg und die "Salzburger Nachrichten" mit an Bord.

Insgesamt gab es 15 Kategorien. Salzburger Agenturen hatten im Vorfeld 503 Arbeiten eingereicht - das waren um 121 mehr als noch 2016. Wuger und Salic jubelten über die meisten Preise. Während Wuger in den Kategorien Anzeigen, Hörfunk- und Audiowerbung, Social Media sowie TV- & Kinospots die Nase vorn hatte, setzte sich die Agentur Salic in den Kategorien Out of Home, Werbefilme & Videos und Werbekampagne gegen die Konkurrenz durch. Nach der Veranstaltung machten Salzburgs Kreative die Nacht in umliegenden Szenelokalen zum Tag.

(SN)