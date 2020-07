Arbeiten in schwindelerregender Höhe: Wagrain und Kleinarl-Flachauwinkl wachsen skitechnisch zusammen. Die Montage von zwölf Liftstützen verlangte den Spezialisten alles ab.

Die Königsklasse für Hubschrauberpiloten. So nennt Roman Pichler die Flüge zum Zwecke der Seilbahn-Montage. Unter der Projektleitung Pichlers stellte Heli Austria am Dienstag in Zusammenarbeit mit Monteuren der Firma Doppelmayr in Wagrain zwölf Liftstützen auf. 86 Flüge mit der Super-Puma ...