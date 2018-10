Salzburgs Naturschützer wollen endlich gehört werden und machen Druck aufs Land

Naturschutzbund, BirdLife, Naturfreunde und Alpenverein pochen auf die Umsetzung der Aarhus-Konvention. Das Land sei hier seit Jahren säumig.

Die Frustration ist groß auf Seiten von Salzburgs Naturschützern: Seit 2005 gilt in Österreich die sogenannte Aarhus-Konvention. Nur umgesetzt sei sie auch 13 Jahre später noch nicht. Dieses 2001 in der dänischen Stadt Aarhus erarbeitete Übereinkommen regelt die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten für Nichtregierungsorganisationen (NGOs).

In der Praxis heißt das, dass Naturschutzbund oder Alpenverein von wichtigen Projekten erfahren, die mit ihren Themen zu tun haben. In der Realität sei man davon aber weit entfernt. Winfrid Herbst, Vorsitzender des Naturschutzbundes: "Wir erfahren wenn, dann nur durch Zufall von wichtigen Projekten. Wenn uns etwa ein Anrainer informiert." Es gehe hier nicht darum, Projekte zu stören oder zu Fall zu bringen, sondern die für den Naturschutz wichtigen Fakten einzubringen. "Das ist pro Jahr vielleicht bei ein, zwei Projekten der Fall."

Gefordert wird von den NGOs etwa eine Plattform, auf der alle aktuellen Projekte aufscheinen. "Dann wissen wir, was los und was für uns wichtig ist", sagt Sophia Burtscher, Vorsitzende der Naturfreunde in Salzburg.

Die Untätigkeit, nicht nur von Seiten Salzburgs, sondern von ganz Österreich, hatte bereits Folgen. 2014 hat die Europäische Kommission gegenüber der Republik Österreich ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Demnach sind Anpassungen von Bestimmungen in diversen Bundes- und Landesgesetzen erforderlich.