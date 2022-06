Salzburgs prominenteste Gasse braucht neue Mieter

Der Preisdruck auf Vermieter steigt - Interessenten stehen nicht mehr Schlange. Junge Unternehmen lassen sich lieber in Nebenlagen nieder.

Manche Lücken schließen sich, andere tun sich auf in der und um die Getreidegasse: Die Firma Biogena zieht mit einem Shop in eine Ende 2021 geschlossene Bank-Austria-Filiale ein. Und auch in das Ende 2019 geschlossene ehemalige Denkstein-Haus soll nun nach mehr als zweieinhalb Jahren wieder Leben einziehen: Das Modelabel Hugo Boss will dort im Herbst - im bis dahin umgebauten und mit einem Lift ausgestatteten zweistöckigen Geschäftslokal - einen Flagshipstore eröffnen.

Für das bestehende Hugo-Boss-Geschäft im alten Rathaus ...