Salzburgs Skigebiete starten am 24. Dezember im Teilbetrieb

Verdienen wird man bei einem Gästerückgang von 80 bis 90 Prozent nichts. Aber man öffnet für die Einheimischen und die Mitarbeiter. Und grundsätzlich besteht eine Betriebspflicht.

Nachdem die Bundesregierung die neuen Maßnahmen gegen Corona verkündet hat, berieten die Salzburger Seilbahner am Donnerstagvormittag in einer Videokonferenz, wie sie mit der Situation umgehen. Alle Salzburger Skigebiete werden am 24. Dezember - dem ersten Tag, wo es erlaubt ist - aufsperren. Und alle werden nur einen Teilbetrieb anbieten.

Seilbahnensprecher Erich Egger von den Schmittenhöhebahnen Zell am See sagt: "Wir bitten die Gäste um Verständnis. Jedes Skigebiet wird ein kleines, aber feines Angebot haben, damit die Gäste zufrieden ...