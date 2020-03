Salzburgs Skipisten bleiben noch offen

Die Seilbahner halten trotz der Coronakrise am Betrieb fest. Ein Facharzt erinnert daran, dass es bisher keine Fälle in den zu schließenden Schulen gab, dafür etliche in den Tourismusorten.

SN/robert ratzer In Salzburg laufen die Lifte weiter, zumindest vorerst (Symbolbild).