Salzburgs Stadthotels sind im Sommer gut gebucht

Nach dem Start im Mai sind viele Stadthotels schon im Juni gut ausgelastet - und zur Festspielzeit sogar fast ganz voll.

Wie läuft das Geschäft bei den Hotels in der Landeshauptstadt - die erst mit 19. Mai wieder öffnen durften? Ein Rundruf bei fünf Hotels unterschiedlicher Größe mit verschiedensten Zielgruppen zeichnet ein recht optimistisches Bild: So meint Andreas Gfrerer, Eigentümer des Hotels Blaue Gans (35 Zimmer) in der Getreidegasse zwar: "Wenn wir Juni zu einem Drittel voll werden, bin ich happy." Für den Sommer ist sein Ausblick aber sehr positiv: "Im August, also zur Festspielzeit, sind wir beinahe ausgebucht." Für den ...