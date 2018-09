Salzburgs teuerstes Liftprojekt startet

Das Behördenverfahren zum Skigebiet Hochsonnberg in Piesendorf ist nach acht Jahren fast beendet. Die Arbeit kann schon beginnen.

Zehn Jahre nach Planungsbeginn und acht Jahre nach dem Auftakt des Behördenverfahrens starten im Oktober die Arbeiten am Liftprojekt Hochsonnberg. Dabei wird die Zeller Schmittenhöhe von Piesendorfer Seite mit vier Liften und rund 23 Hektar neuen Pisten erschlossen. Bei Kosten von geschätzt 90 Mill. Euro ist Hochsonnberg sogar noch teurer als die derzeit laufenden Großprojekte in Kaprun und im Schlossalmgebiet in Bad Hofgastein.