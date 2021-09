Salzburgs Touristiker melden im August vier Millionen Nächtigungen

Die Zahlen bedeuten ein Plus zum Vorjahr von 18,6 Prozent. Damit liegt man erstmals wieder über dem Fünf-Jahres-Schnitt.

Mit rund vier Millionen Nächtigungen im vergangenen August gibt es nach längerer Zeit wieder ein Plus zum Vorjahresergebnis, und zwar in Höhe von 18,6 Prozent. Das vermeldete das Land Salzburg am Dienstag. Die bisherige Sommersaison von Mai bis August zeigt eine Zunahme von 16,1 Prozent zum Vergleichszeitraum des Vorjahres. Und sogar im Fünf-Jahres-Vergleich ist das August-Ergebnis mit plus 9,5 Prozent deutlich positiv.

Alle Salzburger Bezirke bilanzieren positiv im Vergleich August 2021 mit 2020. Im Vergleich mit 2019 haben die Landeshauptstadt, der Flachgau und der Tennengau noch Aufholbedarf. Die Gebirgsregionen schafften auch gegenüber 2019 ein Plus.

Alle Salzburger Bezirke bilanzieren positiv im Vergleich August 2021 mit 2020. Im Vergleich mit 2019 haben die Landeshauptstadt, der Flachgau und der Tennengau noch Aufholbedarf. Die Gebirgsregionen schafften auch gegenüber 2019 ein Plus.

Landeshauptmann Wilfried Haslauer zeigt sich angesichts der Zahlen erfreut. "Der Tourismus ist und bleibt ein Rückgrat der Salzburger Wirtschaft, ein Konjunkturturbo, der auch schwierige Zeiten übersteht". Denn auch alle Salzburger Bezirke bilanzieren positiv im Vergleich mit dem August des Vorjahres. Die Spannbreite liegt zwischen plus 37,6 Prozent in der Stadt Salzburg und plus 5,5 Prozent im Flachgau. Dazwischen liegen Pongau (plus 22,9 Prozent), Lungau (19,5), Tennengau (15,8) und Pinzgau (15,7).

Lungau mit fast 24 Prozent Zuwachs im Vergleich zu 2019

Auch im Vergleich zum August 2019 konnte das Land und vor allem die südlichen Bezirke zulegen: Im Lungau waren es gar 23,9 Prozent plus, im Pinzgau 13,3 Prozent und im Pongau 9,2 Prozent. Im gesamten Land Salzburg lag die Zunahme bei 6,3 Prozent. Die restlichen Bezirke mussten Verluste hinnehmen, den höchsten die Stadt Salzburg mit minus 18,9 Prozent, gefolgt vom Flachgau mit 8,5 Prozent und dem Tennengau mit 4,2 Prozent. Auch im Fünf-Jahres-Vergleich der bisherigen Saison (Mai bis August) kann man den Aufwärtstrend noch nicht feststellen, das Minus beträgt 13,1 Prozent gegenüber 2019.

Wieder mehr internationale Gäste

Das Wiedererstarken des Tourismus in Salzburg ist auch auf die wieder höhere internationale Reisetätigkeit zurückzuführen: Bei deutschen Gästen gab es eine Steigerung von August 2020 auf 2021 von 1,67 Millionen Übernachtungen auf mehr als zwei Millionen, bei Reisenden aus dem restlichen Europa von rund 600.000 auf knapp 840.000 und bei Urlauberinnen und Urlaubern aus anderen Ländern sogar von 32.000 auf fast 150.000. Hingegen verbrachten die Österreicherinnen und Österreicher um 115.000 Nächtigungen heuer im August (977.000) weniger in Salzburg als noch im August des Vorjahres (1,1 Millionen).