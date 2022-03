Ganz toller Erfolg für die Salzburger Fotografenlehrlinge beim heurigen bundesweiten Nachwuchswettbewerb zum Thema "Gegensätze". In beiden Kategorien (Lehrlinge und Jungfotografen) konnten sie mit ihren Bildern den Sieg nach Salzburg holen. Zudem gingen vier der sechs "Stockerlplätze" nach Salzburg.

Herausragend waren einmal mehr die Lehrlinge des Oberalmer Fotografen Bernhard Moser. Nach zahlreichen Spitzenplatzierungen in den vergangenen Jahren holten sich die Halleinerin Lisa Yvonne Burck (2. Lehrjahr) heuer den Bundessieg. Der zweite Platz ging an die Pucherin Emely Kaya-Fercher. Und auch Rang drei ging nach Salzburg. Claudia Bachinger (Stadt Salzburg) vom Lehrbetrieb Michael Preschl Photography.

Auch bei den Jungfotografen (abgeschlossene Lehre, bis Jahrgang 1994) ging der Bundessieg nach Salzburg. Den holte sich Celine Walder aus der Stadt Salzburg. Sie absolvierte ihre Lehre bei Foto Scheinast und ist nach wie vor dort tätig.

Mit diesen Fotos hatten sie Erfolg:

SN/claudia bachinge Claudia Bachinger SN/celine walder Celine Walder SN/lisa burck Lisa Burck SN/emely kaya fercher Emely Kaya Fercher

Neben Pokalen und tollen Sachpreisen werden die erfolgreichen Nachwuchsfotografen heuer mit ihren Werken erstmals in der "Hall of Fame" der Fotokunst gewürdigt. Beim diesjährigen Fotofestival "La Gacilly" in Baden bei Wien, einer der größten Fotoschauen in Europa, werden die Siegerbilder den ganzen Sommer über zu sehen sein. "Für die jungen Leute eine außergewöhnliche Gelegenheit, ihr Können einen breiten Publikum - hier werden an die 300.000 Besucher erwartet - zu zeigen", sagt Bundesinnungsmeister Heinz Mitteregger.

Erfreut über den bislang einzigartigen Erfolg der Salzburger Fotokünstler ist man verständlicherweise auch in der Fotografeninnung Salzburg. Hier nimmt man mit der Ausbildung im Fotografengewerbe seit Jahren eine Vorreiterrolle in Österreich ein. Landesinnungsmeister Franz Neumayr: "In den letzten Jahren absolvierten in Salzburg rund 100 Fotografen die Meisterklasse Fotografie und ebensoviele Jungfotografen die Ausbildung zum Fotoassistenten, die der theoretischen Lehrausbildung gleichkommt".