Scheffau: Neues Leben in altem Schotterwerk

Plus

Plus

Plus

Mehr Arbeitsplätze in der eigenen Gemeinde schaffen? Gar nicht so einfach. In Scheffau läuft derzeit ein Umwidmungsverfahren.

BILD: SN/CHRISTINE FRÖSCHL Scheffaus Bürgermeister Friedrich Strubreiter hofft, dass auf dem neuen Gewerbegebiet 20 bis 40 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. BILD: SN/CHRISTINE FRÖSCHL Auf dem Gelände des ehemaligen Sand- und Schotterwerkes Grundbichler siedeln sich Firmen an. BILD: SN/GOOGLE EARTH/SCREENSHOT Das künftige Gewerbegebiet verfügt bereits über einen Linksabbieger.