Scheffau: Winterparadies in Moosegg

Wirt und Biobauer Manfred Siller investiert in das Naherholungsgebiet Moosegg und sucht Sponsoren. Investiert soll in einen Schlepplift, in eine Pistenraupe und in die Betreuung des Winterparadieses Moosegg werden.

Der Parkplatz in der Nähe des Zauberteppichs auf dem Moosegg in Scheffau ist am Nachmittag bald voll. Seit Kurzem ist das 74 Meter lange Förderband im Einsatz. Es bringt Kinder und Eltern sanft auf den Hügel hinauf. Oben angelangt, hat Betreiber Manfred Siller vom Bio-Berggasthof Bachrain eine Piste für Ski- und eine für Bobfahrer/-innen angelegt. "Die ersten Rückmeldungen sind positiv", freut sich Siller. Mit dem Zauberteppich auf den Berg Er hat in die neue Anlage und ...