Schleusensperre: Ticket kostet plötzlich das Dreifache

Ein Pensionist aus Salzburg sollte für die Bahnstrecke Bad Gastein nach Spittal-Millstättersee den dreifachen Preis zahlen, nur weil er den Schienenersatzverkehr nutzen musste. Die ÖBB sprechen von einem Fehler.

Ein Mal pro Woche pendelt ein Pensionist von der Stadt Salzburg nach Spittal an der Drau in Kärnten. Am Mittwoch ging es aufgrund der Sperre der Tauernschleuse mit Schienenersatzverkehr ins benachbarte Bundesland. 5,70 Euro zahle er für die Strecke von Bad Gastein nach Spittal-Millstättersee mit dem Zug normalerweise (im Onlineshop und inklusive ÖBB-Vorteilscard), sagt der Pendler. Für die Region Salzburg besitze er das regionale Klimaticket. 15,20 Euro sollte der Salzburger am Mittwoch plötzlich für das Ticket bezahlen. Er habe die ...