Schloss Mönchstein: Luxuriös unter einer Glaskuppel speisen

Der Umbau des Salzburger Luxushotels Schloss Mönchstein ist abgeschlossen. Neuer Anziehungspunkt ist das von Glas umhüllte Spitzenrestaurant mit herrlichem Blick auf die Altstadt.

Die Bagger vor dem Salzburger Luxushotel Schloss Mönchstein sind endgültig abgezogen. Nach sieben Monaten Bauzeit ist die dritte und letzte Umbau-Etappe abgeschlossen. Am Dienstag präsentierten Hoteleigentümer Hans-Peter Wild und Architekt Volkmar Burgstaller die Neuerungen in dem Hotel der Kategorie Fünf-Sterne-Superior.

Herzstück des ist die Glaskuppelkonstruktion, die das neue Zwei-Hauben-Restaurant "The Glass Garden" und die Apollobar überspannt. Außerdem wurden alle 24 Zimmer und Suiten modernisiert. Wild hat erneut rund zehn Millionen Euro investiert. Seit dem Kauf des Hotels im Jahr 2005 hat der Milliardär 14 Mill. Euro in die Modernisierung des Hauses gesteckt. Das Geld floss etwa in eine neue Küche sowie in einen Spa-Bereich samt Terrasse und Outdoor-Pool. Der Schweizer Unternehmer ist Herr über das Orangengetränk-Imperium Capri Sonne, ihm gehören alle weltweit unter der Marke Capri-Sonne bzw. Capri-Sun tätigen Unternehmen.

Die Pläne stammen vom Salzburger Architekten Volkmar Burgstaller, der auch den Hangar-7 von Red Bull und das Autohaus von Toyota Frey mit der Glaskuppel in Salzburg-Aigen geplant hat.

