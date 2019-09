Beim Schloss von Thomas Prinzhorn in Stadl an der Mur werden Wagyu-Rinder aufwachsen. In zwei Jahren soll das Fleisch erhältlich sein.

Thomas Prinzhorn und der Lungauer Biometzger Hannes Hönegger sind sich einig: Auf dem Areal von Prinzhorns Schloss Goppelsbach in Stadl an der Mur werden 20 Wagyu-Rinder beste Bedingungen für ein gesundes Wachstum vorfinden. Läuft alles nach Plan, wird es in ...