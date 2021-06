Schlotterer: 220 Arbeitsplätze könnten in Adnet verloren gehen

Der Streit um den Ausbau des Sonnenschutz-Herstellers Schlotterer in Adnet geht in die entscheidende Phase. Die Gegner fahren schwere juristische Geschütze auf. Wenn die Umwidmung der Adnetfelder scheitert, will die Firma das Werk III im Innviertel oder in der Slowakei bauen. "Dass Adnet die Firma Schlotterer ganz verliert, ist ausgeschlossen", sagt Geschäftsführer Peter Gubisch. Doch die Jalousien-Produktion platze aus allen Nähten und müsse in ein neues Werk ausgelagert werden. 220 Arbeitsplätze seien betroffen.

