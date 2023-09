Schlotterer-Ausbau in Adnet verzögert sich

Der Firma fehlen noch Bewilligungen und die geplante Rodung eines Waldstücks kann heuer nicht mehr durchgeführt werden.

Die Firma Schlotterer in Adnet möchte ausbauen, muss aber noch auf Bewilligungen warten.

Aufgrund fehlender Bewilligungen kann der für 2024 geplante Baubeginn des Schlotterer-Erweiterungsbaus in Adnet erst später erfolgen. Das gab am Montag das Unternehmen bekannt. "Da nur im September oder Oktober der Hang gerodet werden kann, auf dem die Zufahrtstraße errichtet werden soll, verschiebt sich die Rodung voraussichtlich auf den Herbst 2024." Zur Erklärung: Der Schutz von Fledermäusen steht der Rodung zu dieser Jahreszeit entgegen. Mit dem Bau der Zufahrtsstraße soll nun im Herbst 2025 und mit dem Gebäude im Sommer 2026 begonnen werden. Die Inbetriebnahme des Werks III soll Anfang 2029 erfolgen.

Schlotterer-Geschäftsführer Peter Gubisch sagt: "Wir müssen leider davon ausgehen, dass die fehlenden Bewilligungen nicht rechtzeitig bis Ende Oktober 2023 eintreffen werden. Aufgrund der abgeschwächten Baukonjunktur können wir mit der Verzögerung leben. Wir freuen uns auf unseren Erweiterungsbau, in dem wir ab 2029 Sonnenschutz herstellen wollen und das geplante weitere Wachstum umsetzen können."

Die Schlotterer Sonnenschutz Systeme GmbH ist nach eigenen Angaben Österreichs Marktführer für außenliegenden Sonnenschutz. Am Standort Adnet produzieren rund 660 Mitarbeitende Sonnenschutz, Insektenschutz- und Pollenschutzelemente in mehreren Tausend Varianten und in mehr als 200 verschiedenen Farben. Die Produktpalette umfasst Rollläden, Raffstore sowie textilen Sonnen-, Insekten- und Pollenschutz. Alle Produkte werden vom Unternehmen selbst entwickelt.