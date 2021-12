Schlotterer: Bürger sollen befragt werden

Bei der kommenden Gemeindevertretungssitzung in Adnet stehen Änderungswünsche des Räumlichen Entwicklungskonzeptes auf dem Programm. Die Sitzung beginnt mit der Fragestunde.

Bei der Gemeindevertretungssitzung in Adnet dürfte vor allem die Änderung des REK (Räumliches Entwicklungskonzept) viele Adneterinnen und Adneter interessieren. Denn auf der Tagesordnung steht neben der REK-Änderung Schulbezirk und Gewerbegrund Deisl die Änderung eines Bereiches der Adnetfelder. Die Sitzung findet heute, Donnerstag, 9. Dezember, ab 18 Uhr in der Gemeinde statt. Bürgermeister Wolfgang Auer (ÖVP) erwartet viele Zuhörerinnen und Zuhörer. "Ich will, dass alle, die sich interessieren, Platz haben. Wenn nötig, räumen wir die Bibliothek und das Marmormuseum", sagt der ...