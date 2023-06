Schlotterer-Projekt nimmt weitere Hürden

Die zahlreichen Auflagen sieht er weniger als Schutz der Anrainer, sondern als Beweis, dass das Werk erst gar nicht auf den Adnetfeldern gebaut werden sollte: "Das Ganze kostet ja durch all die Auflagen das x-Fache. Zum Beispiel braucht es 15 Meter hohe Schallschutzwände und für die Aufschließungsstraße einen sündteuren Flüsterasphalt, weil sonst die Schallwerte nicht passen." Das "überdimensionale Projekt" stoße in allen Bereichen an die zulässigen Höchstwerte und sei nur "mit ganz viel Augenzudrücken" durchgewinkt worden: "Ich möchte als Architekt auch einmal so Rückenwind haben wie jetzt Schlotterer."

Schlotterer-Chef Gubisch glaubt nicht, dass weitere Einsprüche ein Problem für das Projekt sein könnten: "Es gab bei den Verhandlungen und Begehungen viele Gespräche, Experten der Behörde und unsererseits haben den Prozess begleitet, ich habe das Gefühl, dass alles ordentlich abgewickelt wurde."

Läuft alles nach Plan, könnten im zweiten Halbjahr 2024 die ersten Arbeiten beginnen.