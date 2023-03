Schneemangel - Sportgeschäft aus Salzburg mit 1,2 Millionen Euro Schulden in Konkurs

Der schneearme Winter hat nicht nur kleine Skigebiete in wirtschaftliche Schwierigkeiten gebracht. Nun hat es auch ein Sportgeschäft an der Alpenstraße in Salzburg erwischt. Es muss schließen.

Schneemangel im Winter 2022/2023 in vielen Gebieten in Österreich (Symbolbild).

Laut Mitteilung des Alpenländischen Kreditorenverband sowie des Kreditschutzverbandes von 1870 wurde über das Vermögen der "m.w. retail GmbH & Co KG" sowie über das Vermögen der "m.w. retail GmbH" beim Landesgericht Salzburg ein Konkursverfahren eröffnet.

Lieferengpässe, kein Schnee

Beide Gesellschaften wurden im Jahr 2015 gegründet, beide Schuldnerinnen haben ihren Sitz in Obertrum am See. Besser bekannt sind "m.w. retail" durch das Sportgeschäft "Sport 2000 Alpenstraße" in der Shopping Arena Salzburg-Süd.

Als Ursachen für das Abgleiten in die Insolvenz werden neben Lieferengpässen für zahlreichen Waren und den damit verbundenen Umsatzrückgängen "auch der ausbleibende Schnee und das somit stockende Wintergeschäft 2022/2023" (Aussendungstext) angeführt.

15 Gläubiger, vier Beschäftigte

Laut Gläubigerliste sind derzeit 15 Gläubiger Insolvenz betroffen, es sei von Gesamtverbindlichkeiten in Höhe von 1,283 Millionen Euro auszugehen, diesen Passiva stehen aber Aktiva in Höhe von 679.900 Euro gegenüber. Ein Großteil der Verbindlichkeiten besteht gegenüber diversen Lieferanten. In dem Unternehmen waren zuletzt vier Dienstnehmer beschäftigt.

Sportgeschäft wird schließen

Laut schuldnerischem Antrag sei ein Fortbetrieb nicht geplant und das Sportgeschäft am Standort Shopping Arena Salzburg Süd soll geschlossen werden, hieß es in der Mitteilung.