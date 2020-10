Schneiders eröffnet das erste eigene Geschäft in der Salzburger Altstadt

Erstmals ist die ganze Modewelt von Schneiders im neuen Stammhaus zu sehen. Die neuen Eigentümer wollen die Marke einem jüngeren Publikum schmackhaft machen.

Der Salzburger Outdoorspezialist Schneiders feierte am Donnerstag eine Premiere. Das Traditionsunternehmen eröffnete in der Salzburger Altstadt sein neues Stammhaus. In dem Geschäft in der Griesgasse wird erstmals auf zwei Ebenen die gesamte Damen- und Herrenkollektion der Marke Schneiders an einem Ort präsentiert. Fünf Mitarbeiterinnen sind den Kunden zu Diensten. Der Firmensitz bleibt in der Aribonenstraße in Salzburg-Liefering.

"Die meisten Salzburger wissen gar nicht, was wir alles zu bieten haben", sagt Geschäftsführer Wolfgang Binder. Schneiders sei in vielen Köpfen ...