Lungauer Unternehmer startete mit Erdäpfeln aus dem Waldviertel durch.

Ein aus dem Pinzgau stammender Lungauer und gelernter Schlossermeister erfindet die Kartoffelrolle, lässt sie im niederösterreichischen Waldviertel in großer Menge herstellen und bringt sie in den österreichischen Lebensmitteleinzelhandel. Über seine Erfolgsgeschichte wird Werner Schwaighofer am Dienstagabend, 19. Februar, in der Start-up-Show "2 Minuten 2 Millionen" im Fernsehen (auf Puls 4) berichten.