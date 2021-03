Schoko ohne Kinderarbeit will Nachahmer finden

Ob als Tafel, Hase oder Ei: Schokolade hat gerade vor Ostern Hochsaison. Die bittere Seite: Während sich Kinder in Österreich über die Süßigkeiten freuen, müssen in anderen Ländern nach wie vor Hunderttausende Kinder im Kakaoanbau schuften. Drei niederländische Journalisten haben nach Recherchen zum Thema illegale Kinderarbeit und Sklaverei auf Plantagen in Westafrika, die die weltweit größten Schokoladekonzerne beliefern, bereits 2005 ein Unternehmen gegründet, das zeigen will, dass es auch anders geht.

"Tony's Chocolonely" setze dabei nicht nur auf ...