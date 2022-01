Schon sechs Filialen - wie die Salzburger Familie Schartner als "technische Notare" expandiert

Mit bereits sechs Niederlassungen hat sich die Familie Schartner im Bundesland Salzburg als Geometer und Ziviltechniker bestens etabliert.

Auf die jüngste Expansion im Pinzgau ist Christian Schartner stolz. "Neben der Stadt Salzburg, Oberndorf, St. Michael im Lungau, Oberalm und nun in Zell am See und Mittersill nach der Pensionierung von Kollege Harald Eysn sind wir als einer von etwa zehn ,technischen Notaren' im Bundesland mit insgesamt 23 Mitarbeitern sehr gut aufgestellt", sagte der 58-jährige Diplomingenieur, Vermessungstechniker und Geometer. Die gesamte Familie sei in diesem Betrieb mit zuletzt einem Jahresumsatz von rund 1,5 Millionen Euro integriert. Ehefrau Anja hat ...