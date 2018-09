Schüler lernen das Einmaleins der Finanzwelt

178 Schülerinnen und Schüler aus allen Bezirken nehmen heuer an der Raiffeisen-Finanzakademie teil. Wir haben sie nach ihrer Motivation befragt.

Die Jugendlichen sind sich einig: Sie wollen Freizeit opfern und an der einjährigen Ausbildung teilnehmen, weil sie sie als erstrebenswerte Zusatzqualifikation betrachten. "Ich gehe davon aus, dass wir über Zusammenhänge im Bankwesen lernen, wie sich Zinsen entwickeln oder wie man zum Beispiel einen Kredit abschließt", sagt Nadine Kurz vom BG Zaunergasse. Das flotte Mädel gehört zu den 52 "auserwählten" 16-Jährigen aus Schulen in der Stadt Salzburg, die dieses Jahr die Raiffeisen-Finanzakademie belegen. An ein bis zwei Wochenenden im Monat vermitteln Profis den jungen Teilnehmern Kompetenzen im Umgang mit Geld, aber auch mit Wirtschafts- und Finanzwissen. Die Module reichen von Finanzierung, Veranlagung und Marketing bis hin zu Personalmanagement und Rhetorik.