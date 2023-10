Schüler stellen Weichen für ihre Karriere-Zukunft

Info-Veranstaltung lockte Hunderte Schüler an.

Rund 900 Gäste begrüßte man bei der heurigen Ausgabe der Ausbildungsinitiative i-star, einer Berufsinformationsveranstaltung im St. Johanner Kongresshaus. 13 führende Unternehmen im Bezirk - darunter Alba, eurofunk Kappacher, Meissl und Stummer - informierten dabei den interessierten Nachwuchs über Themen wie Lehre mit Matura, Mädchen in der Technik oder wie man sich richtig bewirbt.

"Diese Veranstaltungen sind gerade auch für die Schüler, die sich mit der großen Entscheidung über ihre Karriere konfrontiert sehen, sehr wichtig", weiß Regina Nussbaumer von der Wirtschaftskammer im Pongau. Bereits zum 16. Mal zeigte man im Rahmen der i-star dem regionalen Nachwuchs seine Karrieremöglichkeiten. "Die Rückmeldungen der Betriebe sind sehr positiv", führt Nussbauer weiter aus. Das sehe man auch am regen Interesse der lokalen Unternehmen.

"Für uns ist die i-star eine gute Gelegenheit, dem Nachwuchs unseren Betrieb, unsere Firmenphilosophie und das Berufsbild unserer Lehrstellen näherzubringen", unterstreicht Robert Streif von der Bischofshofener Firma Stummer. "In der Lehrlingsausbildung suchen wir vor allem nach Teamfähigkeit und einem großen Interesse an den Innovationen. Denn die Kommunalfahrzeugbranche entwickelt sich rasant weiter und wird somit bestimmt nie langweilig." Eike Steinbacher von der Wirtschaftskammer Salzburg sieht in den vergangenen Jahren eine steigende Wertschätzung: "Gerade auch der Fachkräftemangel begünstigte den Zustrom zur Lehre. Denn dadurch wurde die Wichtigkeit dieser Fachberufe bewusst gemacht. Lehrlinge finden nicht nur eine Fülle an Jobs, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten für ihre Karriere."