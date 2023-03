Schulmöbel erhalten zweites Leben

Ein Innovationsteam sucht alte Schulmöbel und belebt diese wieder. Fündig wurde man in Wals und Anif - nun entstehen Prototypen.

Der Blick auf den kleinen Klassentisch und die zwei Stühle versetzt den Betrachter sofort zurück in die Volksschulzeit. Wie museale Gegenstände wurde die ehemalige Klassenzimmerausstattung im MakerSpace, der Ideenwerkstatt von Salzburg Wohnbau Research & Development, ausgestellt. Rund 30 Jahre alt sind die Klassenmöbel - deren Lebenszyklus scheint am Ende zu sein. "Nein, wir führen diese wieder in den Lebenskreislauf zurück und verlängern die Nutzungsdauer", sagt Roland Wernik, Geschäftsführer von Salzburg Wohnbau.

Die Idee dafür sei im Jänner entstanden. ...