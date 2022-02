Schwammerl als Fleischersatz: Salzburgs Jungbauern züchten jetzt Pilze

Manch junger Landwirt spezialisiert sich auf den Anbau von Schwammerln. Die Nachfrage steigt mit dem Trend zur veganen Ernährung.

Es ist ein ungewöhnlicher Anblick: Im alten Obstkeller des Stoffenbauernhofs in Schleedorf wachsen auf künstlichen Baumstämmen Austernseitlinge. Der 29-jährige Jungbauer Sebastian Reindl hat den Keller, wo früher Birnen und Äpfel gelagert wurden, zu einem Pilz-Fruchtungsraum umfunktioniert. Und dabei handelt es sich keineswegs um ein Hobby: Die Pilze sind sein Hauptgeschäft auf dem elterlichen Hof in Schleedorf. Das, was Reindl erntet - Austern-, Rosen- und Zitronenseitlinge -, verkauft er als "Stoff'n Bio-Edelpilze" auf Biomärkten, an Gemüsehändler und an die Gastronomie.

