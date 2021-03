Schwarzes Holz als Verkaufsschlager

Die Grödiger Firma Ennobled liefert gebranntes Holz für Fassaden und Möbel nach halb Europa - und ist damit ein Profiteur der Coronakrise.

"In London haben wir Innenräume eines Betriebs ausgestattet; in Hamburg läuft mit einem Stararchitekten ein Projekt zur Neugestaltung eines Firmensitzes. Außerdem bauen wir gerade ein Restaurant in der Schweiz. In Saalbach ist ein Hotel in Planung", sagt Bernhard Moser (33). Der Fotograf ist mit dem Maschinenbauer Maximilian Garneier (30) Chef der Firma Ennoble in Grödig. Sie wurde vor drei Jahren gegründet. Unternehmenszweck ist der Handel mit geflämmtem Holz, das dadurch schwarz wird und bei Architekten sehr beliebt ist. Moser: "Gut ...