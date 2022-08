Bank in Altenmarkt muss 100.000 Euro Strafe zahlen

Die Finanzmarktaufsicht verhängt gegen die Raiffeisenbank Altenmarkt-Flachau-Eben eine Sanktion. Grund seien zwei Verstöße gegen das Geldwäschegesetz.

Die Raiffeisenbank Altenmarkt-Flachau-Eben muss 100.000 Euro Strafe zahlen - wegen zweier Verstöße gegen die Sorgfaltspflichten zur Verhinderung von Geldwäsche. Das gab die Finanzmarktaufsicht (FMA) am Dienstag auf ihrer Homepage bekannt. Die Raiffeisenbank habe es in einem konkreten Anlassfall unterlassen, die betroffenen Geschäftsbeziehungen in die Risikoklasse "hoch" umzustufen sowie eine Geldwäscheverdachtsmeldung zu erstatten, heißt es. Das Straferkenntnis ist bereits rechtskräftig.

"Null Toleranz im Kampf gegen Geldwäsche"

"Es gibt null Toleranz im Kampf gegen Geldwäsche", sagt Klaus Grubelnik ...