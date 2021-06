Segelmacherei vollzieht wendige Manöver

Andrea Seidl von der gleichnamigen Sails GmbH in Salzburg-Schallmoos setzt die Segel. Mit dem Team ihrer Segelmacherei schlägt sie innovative Wege ein.

Einst wurden auf dem Gelände Besen hergestellt, vor 45 Jahren gründete dann Ernst Seidl seine Segelmacherei in der Bergerbräuhofstraße. Seit zehn Jahren steuert seine Tochter Andrea Seidl die Geschicke der gleichnamigen Sails GmbH.

Auch wenn die Wurzeln der Familie im Segelsport liegen, breit aufgestellt musste man in einer solchen Sparte im Binnenland Österreich seit jeher sein. In den 80er-Jahren produzierte Seidl die ersten Paragleiter und stieg in den Surfsport ein. Das gehört nach wie vor dazu, aber es ...