Sehnsucht nach früher, als der Salat direkt vom Bauern kam

In den Räumen der Food-Coops sieht es aus wie beim Greißler: Honig vom Imker aus der Nebenstraße, Salat vom Acker nebenan. Warum sich die Menschen engagieren - und wie man Mitglied wird.

Wann er zuletzt in einem Supermarkt war, kann Timo Kessler nicht sagen. Wenn er Lebensmittel braucht, geht er in seinen Keller. Dort sind die Räume der Food-Coop MorzGut.

Eine Food-Coop ist eine Gemeinschaft, die Eier, Gemüse, Milch direkt bei regionalen Bauern einkauft. Sechs solche Initiativen gibt es derzeit im Bundesland, vier in der Stadt Salzburg, eine in Mattsee, eine im Pinzgau. Wie funktioniert die Gemeinschaft? Und warum tun sich die Mitglieder die Arbeit an?