Seilbahner wollen kein Desaster mehr und sind fast alle geimpft

160 Teilnehmer sind am Mittwoch zur Tagung der Seilbahner ins Kongresscenter nach Zell am See gekommen. Die 3G-Kontrollen beim Eingang zeigten, dass 91,8 Prozent von ihnen geimpft sind. Wenn die Quote in der Gesamtbevölkerung genauso hoch wäre, dann hätte sich bewahrheitet, was Seilbahner-Obmann Erich Egger vor ein paar Monaten geglaubt hat: Dass Corona im kommenden Winter keine Rolle mehr spielen wird. Das war ein Irrtum. Egger bat die Anwesenden Werbung für die Impfung zu machen.

Die Bundesregierung hat ...