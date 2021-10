Seit 125 Jahren Regionalbank

Am Freitag wurde die Wanderausstellung "125 Jahre Raiffeisen im Lungau" feierlich eröffnet. In den kommenden Monaten werden Teile daraus durch die Bankstellen im Lungau "wandern".

Pünktlich zum Start der Weltsparwoche 2021 startete die Raiffeisenbank Lungau in ihr Jubiläumsjahr. 1896, also vor 125 Jahren, wurden die Raiffeisenbanken im Lungau von Gemeindebürgern als Genossenschaft gegründet. Anfangs als Sonntagskassen installiert, entwickelte sich die Regionalbank stetig weiter. Georg Eberharth, Geschäftsleiter der Raiffeisenbank Lungau: "Grundgedanke ist die Erleichterung einer Kreditaufnahme durch finanzielle Mittel aus der Region. Entscheidungen werden seit jeher vor Ort getroffen." Schon Gründer Friedrich Wilhelm Raiffeisen sagte: "Was dem Einzelnen nicht möglich ist, vermögen viele." Geschäftsleiter Georg Fötschl: ...