Seit 20 Jahren in Salzburg heimisch

Lidl Österreich hat sich als Lebensmittel-Diskonter inzwischen solide etabliert. Salzburg wurde zum idealen Standort für die Zentrale.

Als sich die Lidl-Gruppe in Deutschland mit deren Zentrale in Neckarsulm (Baden-Württemberg) zum Schritt nach Österreich entschloss, lag die Ansiedlung in Salzburg auf der Hand. "Die Stadt Salzburg ist geografisch optimal gelegen. Sie liegt sowohl innerhalb Österreichs zentral, aber auch unsere Muttergesellschaft ist von hier aus noch gut erreichbar", berichtet Simon Lindenthaler, Leiter der Unternehmenskommunikation bei Lidl Österreich.

Knapp 340 Mitarbeiter sind in der 2008 neu gebauten Firmenzentrale unweit der Münchner Bundesstraße beschäftigt. Insgesamt arbeiten rund 600 Mitarbeiter im Bundesland mit den fünf Stadt- und 14 Land-Filialen. Die Zentrale betreut drei Logistikzentren in Österreich, kümmert sich um Einkauf, Vertrieb, Verwaltung, Personal sowie Beschaffung und Immobilien. Zur Zeit werden fünf Lehrlinge ausgebildet.

Heimische Lieferanten

Im Einkauf liegt das Hauptaugenmerk bei den heimischen Lieferanten. "Wir legen enormen Wert auf regionale Produkte, allen voran frische Molkereiprodukte, Obst, Gemüse und Fleischwaren", betont Lindenthaler. Was nicht in Österreich eingekauft werden kann, wird über die Zentrale in Deutschland bestellt, Salzburg koordiniert die Verteilung in Österreich.

Zufrieden ist Lidl Österreich mit der Geschäftsentwicklung der vergangenen Jahre und dem kontinuierlichen Wachstum. Seit 2008 hat sich der Umsatz von 520 Millionen Euro auf 1,2 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2016/17 mehr als verdoppelt. "Wir wollen auch weiterhin wachsen und expandieren, hauptsächlich im Großraum Wien, aber auch in anderen Städten. Im Land Salzburg werden wir heuer in Altenmarkt eine neue Filiale eröffnen."

Freiwillige Verlängerung der Karenzzeit

Stolz ist die Geschäftsleitung auf die Leistungen, die den Mitarbeitern zugute kommen und für die sie immer wieder Preise einheimst. So bietet das Unternehmen z.B. eine freiwillige Verlängerung der Karenzzeit um ein Jahr an, einen Papamonat, Sabbaticals bis zu drei Monaten, internes betriebliches Gesundheitsmanagement, Wiedereingliederungs-Teilzeit, etwa nach einem langen Krankenstand, oder Teambudgets, über die Mitarbeiter einer Abteilung für gemeinsame Aktivitäten frei verfügen können.